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İzmir'de zarar çok büyük

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İzmir’deki yangında 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı

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İzmir'de zarar çok büyük
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Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, yangınlardan en çok etkilenen kentlerin başında yer alıyor.
İzmir'de Karatepe mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.
Kentin pek çok noktasında çıkan yangınlar, yerleşim yerlerini de etkiledi. Geniş bir alan küle dönerken, kentte hasar tespit çalışmaları da başladı.
TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çekilen drone görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.
Orman yangınlarının en çok etkilediği yerlerden Manisa’da da hasar tespit çalışmaları yürütüldüğü bilgisini veren Bakan Kurum, Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan yangında 36 bina ve 52 bağımsız bölümün acil yıkılacak bina olarak tespitinin yapıldığını söyledi.
 
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