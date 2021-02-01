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İzmir'de peş peşe 4 deprem

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İzmir'de saat 08.00 ile 09.00 arasında deprem silsilesi yaşandı. 08.03'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,1 olan 3 deprem daha meydana geldi

İzmir'de peş peşe 4 deprem
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1, saat 08.46'da da 5,1 büyüklüğünde, saat 08.47'de de 4,8 ve saat 09.00'da 4,7 büyüklüklerinde dört deprem oldu.

İzmir açıklarında saat 08.03'te 4,1 ve 08.46'da da 5,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 08.03'te meydana gelen deprem İzmir'in Karaburun ilçesinin 42 km açığında olurken, yerinde 24 km derinliğinde oluştu.

08.46'daki deprem ise Karaburun'un yine 42 km açığında ve yerin 20 km derinliğinde oluştu.

08.47'de 4,8 büyüklüğünde Karaburun'un 40 km açığında yerin 7 km derinliğinde deprem oldu.

09.00'da da 4,7 büyüklüğünde Karaburun'un 42 km açığında yerin 7 km derinliğinde dördüncü deprem oldu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

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