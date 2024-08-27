İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı

İzmir'den gelen haber kan dondurdu! Bir baba 4 çocuğunun da canına kıymak istedi. Cani baba zeytinliğe götürdüğü 3 çocuğunu öldürürken bir çocuk ise yaralandı. Katliamı gerçekleştiren baba da intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre caninin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 45 yaşındaki Vesih Şimşek, tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi, Vesih ile Hiranur Şimşek ağır yaralandı.

ÇOCUKLARI ZEYTİNLİĞE GETİRDİ

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

YAKINLARINI ARADI

Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla kendisini öldürmeye kalkıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.