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İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı

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İzmir'den gelen haber kan dondurdu! Bir baba 4 çocuğunun da canına kıymak istedi. Cani baba zeytinliğe götürdüğü 3 çocuğunu öldürürken bir çocuk ise yaralandı. Katliamı gerçekleştiren baba da intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre caninin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

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İzmir'de korkunç katliam! 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü, diğerini yaraladı
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İzmir'in Bornova ilçesinde 45 yaşındaki Vesih Şimşek, tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi, Vesih ile Hiranur Şimşek ağır yaralandı.

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ÇOCUKLARI ZEYTİNLİĞE GETİRDİ

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

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YAKINLARINI ARADI

Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla kendisini öldürmeye kalkıştı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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