İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamalar da yaşanıyor. Yangına müdahale sürüyor



İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.



