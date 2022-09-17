banner875
banner815
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
8 0
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
10 0
 
Süper Kupa MTG’nin
Süper Kupa MTG’nin
22 0
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
18 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
23 0
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
50 0
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
86 0
banner797

İzmir'de fabrika yangını

banner476

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamalar da yaşanıyor. Yangına müdahale sürüyor

banner825
İzmir'de fabrika yangını
 
 

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.


İzmir'de fabrika yangını - 2

Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi.


İzmir'de fabrika yangını - 3

Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.


İzmir'de fabrika yangını - 4

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


 
İzmir'de fabrika yangını - 6
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.