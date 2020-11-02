İzmir'de can kaybı arttı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 91'e yükseldi. Yaralı 994 vatandaştan 155'inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 91'e yükseldi.

Yaralanan 994 kişiden 839'u taburcu edildi, 155 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Yoğun bakımda olan 10 hastadan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR



Bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 olmak üzere toplam 1286 artçı sarsıntı yaşandı.

Öte yandan yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar sırasında bir ses duyulduğu bilgisi geldi.

Bunun üzerine enkazda özel cihazlarla dinleme yapılıyor.

Söz konusu apartmandan 17 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.



58 BİNA İÇİN ACİL YIKIM KARARI

Açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken bina sayısının 58 olduğunu söyledi.

Kurum, "Az hasarlı 397, orta hasarlı 66 binamız var" dedi. Kurum 6 binadaki arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

5 MİLYON LİRALIK ÖDENEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şu bilgileri verdi:

"Bakanlık olarak psiko-sosyal destekten sorumluyuz. Çadır alanlarında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bakanlık personelimiz ile kesintisiz iletişim halindeler. 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. 1500'ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. Deprem nedeniyle konuyu yıkılan vatandaşlarımıza hane başı 30 bin TL yardım yapılacak.İkinci el malzeme bağışı yapılmamasını istiyoruz, vatandaşlarımıza yeni malzeme yardımı yapıyoruz."