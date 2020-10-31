İzmir'de can kaybı arttı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. AFAD'dan yapılan açıklamada, "24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 804 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi. Yıkılan ve hasar gören 8 binada çalışmalar tamamlandı, 9 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan toplam 389 artçı sarsıntı meydana geldi.