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İzmir'de can kaybı 12'ye yükseldi

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AFAD 1'i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 522 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi

İzmir'de can kaybı 12'ye yükseldi

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Seferihisar'da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. AFAD 1'i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 522 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi. Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan toplam 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

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