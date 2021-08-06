banner583
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
81 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
21 0
 
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
116 0
GG, Ocağa sürpriz yaptı
GG, Ocağa sürpriz yaptı
165 0
Basketbol U15’te mücadele sürüyor
Basketbol U15’te mücadele sürüyor
22 0
“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
153 0
Bazı polisler takdiri hak ediyor
Bazı polisler takdiri hak ediyor
94 0
banner661

İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu

banner476

İzmir'de vatandaşlar bu sabah uyandıklarında bulanık bir gökyüzü ile karşılaşan bazı vatandaşlar turuncu renkli gökyüzünü gördüğünde yangın çıkmış olabileceğini düşündü. Uzmanlar duruma Afrika'dan toz taşınımı ve güneydeki yangınlardan taşınan partiküllerin neden olduğunu belirtti.

banner666
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu
 
  
İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan "bulanık" bir renkle karşılaştı.
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 2
Orman yangını çıkmış olabileceğinden endişelenen vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirimde bulundu.
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 3
Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde de gözlemlendiğini ifade etti.
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 4
Rüzgarın yönünün değiştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 5
"Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 6
Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.
İzmir'de bulanık gökyüzü korkuttu - 7
  
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.