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İzmir'de askeri uçak düştü

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İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi helikopter, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı

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İzmir'de askeri uçak düştü
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 Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmasıyla 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
 
 

Konya'da Türk Yıldızları'na ait uçak düştü: Pilot şehit

 

İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü. 

Henüz bilinmeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı. 

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır" ifadesine yer verdi. 

KT-1 tipi helikopter

KT-1 tipi helikopter

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.

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