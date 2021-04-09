İzmir'de askeri uçak düştü

İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü.
Henüz bilinmeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.
İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır" ifadesine yer verdi.
KT-1 tipi helikopter
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.