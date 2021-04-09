İzmir'de askeri uçak düştü

Konya'da Türk Yıldızları'na ait uçak düştü: Pilot şehit

İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır" ifadesine yer verdi.





KT-1 tipi helikopter

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.