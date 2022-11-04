İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem: Biri ağır 7 yaralı

AFAD, İzmir Buca'da saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Panik sebebiyle 64 kişi yaralandı. Biri ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Depremde bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada ise hasar var

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı.

Depremde Konak ilçesindeki Selahattinoğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı.

BAKAN KOCA: 64 KİŞİ ETKİLENDİ

Depreme ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Son bilgilere göre can kaybı olmadığı bilgisini veren Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.Deprem bölgesine giden Bakan Soylu, 3 kişinin balkondan atladığı için yaralandığı söyledi. Soylu bir kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Soylu 20 kadar binada çatlak olduğunu söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.