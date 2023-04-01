İYİ Parti’ye kurşun

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Parti binasının camına isabet eden kurşunlardan biri kafeterya bölümündeki koltuğa saplandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Recep Bey! Kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!” ifadelerini kullandı



İlk kurşun giriş kattaki kafeteryanın camından içeri girip sandalyeye saplandı. İkinci kurşunun ise 3. kattaki konferans salonuna isabet ettiği, camın patladığı ancak kurşunun içeriye girmediği saptandı.

Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.



RECEP BEY KORKMUYORUM

Daha sonra İstanbul İl Başkanlığı binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Seçime 1.5 ay kala ve ‘sayın Cumhurbaşkanı’ demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar; Recep beyin üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan taammüden -ben bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum- kurşunlanmıştır.

Bunun anlamı şu; daha önce dendi ki bana ‘bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin'… dendi linçe uğradım. ‘sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi. Evim basıldı.

Velhasılı kelam ‘beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma' denildi. Bugün de partimizin İstanbul il başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır.

Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1.5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu başka bir şey. Bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık büyük bir hakarettir.”

“MERAL AKŞENER'İ KORKUTACAK ADAM ANASINDAN DOĞMADI”

Akşener “Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep bey. Ama sen cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerinin, tüm çocuklarının namusunun şerefinin can güvenliğinin mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı, beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Biliyorum ki; mahkemelerin, polislerin bu olayın faillerini yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler” dedi.

“MİLLETİME GÜVENİYORUM”

“Bu ucube sistemi, bu yargı sistemini sürdüremezsiniz” diyen Akşener “Bugün bize yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. 1.5 ay sonra 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızla bu ucube, bu çirkin, bu pis, bu iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem başkanı duruyor. Seçimini iptal ettiler. Aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805 bin farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum” ifadelerini kullandı.

“ERKEK SİYASETÇİYE YAPILMAYANLAR BANA YAPILDI”

Kadınlara seslenen Akşener şunları dile getirdi:

“Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hararet, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Niçin? Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz.

Eğer bu zulmün, pisliğin iğrençliğin hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar; 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye ve sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Partimizi de 1'inci parti yapacaksınız. Çünkü bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların kazanması lazım.

Ben biliyorum. Gece bir ışık söndüğünde işinden evine gitmenin ne demek olduğunu biliyorum. Gece sokakta yalnız yürüdüğünüzde size neler denilebileceğini biliyorum. Tecavüzün, tacizin, hakaretin, iftiranın, kadınlara zulmün serbest kaldığı bu ucube sistemi biz değiştireceğiz. Biz kadınlar değiştireceğiz”

“SİNİRİN ÇOK BOZULMUŞ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Recep bey sana sesleniyorum” diyen Akşener sözlerini şöyle noktaladı:

“Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, iftiralar geçecek gidecek. Ben buna inanıyorum.

Sinirin çok bozulmuş. 1.5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma velakin bundan kaçış yok.

Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum, papatya çayı içmendir. Onun yanına bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle harika olur”

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na dün sabah karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan iki kurşun parti binasının camlarına isabet etti.İlk kurşun giriş kattaki kafeteryanın camından içeri girip sandalyeye saplandı. İkinci kurşunun ise 3. kattaki konferans salonuna isabet ettiği, camın patladığı ancak kurşunun içeriye girmediği saptandı.Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Meral Akşener , sosyal medya hesabından yaptığı ilk değerlendirmede “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!” dedi.Daha sonra İstanbul İl Başkanlığı binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:“Seçime 1.5 ay kala ve ‘sayın Cumhurbaşkanı’ demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar; Recep beyin üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan taammüden -ben bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum- kurşunlanmıştır.Bunun anlamı şu; daha önce dendi ki bana ‘bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin'… dendi linçe uğradım. ‘sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi. Evim basıldı.Velhasılı kelam ‘beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma' denildi. Bugün de partimizin İstanbul il başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır.Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1.5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu başka bir şey. Bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık büyük bir hakarettir.”Akşener “Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep bey. Ama sen cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerinin, tüm çocuklarının namusunun şerefinin can güvenliğinin mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı, beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Biliyorum ki; mahkemelerin, polislerin bu olayın faillerini yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler” dedi.“Bu ucube sistemi, bu yargı sistemini sürdüremezsiniz” diyen Akşener “Bugün bize yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. 1.5 ay sonra 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızla bu ucube, bu çirkin, bu pis, bu iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem başkanı duruyor. Seçimini iptal ettiler. Aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805 bin farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum” ifadelerini kullandı.Kadınlara seslenen Akşener şunları dile getirdi:“Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hararet, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Niçin? Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz.Eğer bu zulmün, pisliğin iğrençliğin hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar; 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye ve sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Partimizi de 1'inci parti yapacaksınız. Çünkü bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların kazanması lazım.Ben biliyorum. Gece bir ışık söndüğünde işinden evine gitmenin ne demek olduğunu biliyorum. Gece sokakta yalnız yürüdüğünüzde size neler denilebileceğini biliyorum. Tecavüzün, tacizin, hakaretin, iftiranın, kadınlara zulmün serbest kaldığı bu ucube sistemi biz değiştireceğiz. Biz kadınlar değiştireceğiz”Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Recep bey sana sesleniyorum” diyen Akşener sözlerini şöyle noktaladı:“Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, iftiralar geçecek gidecek. Ben buna inanıyorum.Sinirin çok bozulmuş. 1.5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma velakin bundan kaçış yok.Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum, papatya çayı içmendir. Onun yanına bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle harika olur”