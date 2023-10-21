İstismara uğrayan 14 yaşındaki Dilanur, intihar etti

Antalya’da kayıp olarak aranan lise birinci sınıf öğrencisi Dilanur Şatır'ın cansız bedeni bulundu. Genç kızı alıkoyup, istismarda bulunduğu belirtilen 19 yaşındaki genç gözaltına alınıp, tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi Dilanur Şatır’dan okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin arama çalışması başlatmasının ardından Dilanur Şatır, Akçaalan Mahallesi’ndeki bir inşaatta hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şatır, kurtarılamadı.

14 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Araştırmada, okuldan çıkan Dilanur Şatır’ın arkadaşı Erdoğan Ç. ile buluştuğu ve 19 yaşındaki şüphelinin evine gittikleri tespit edildi.

ALIKONDU, İSTİSMARA UĞRADI

Polis, Şatır’ın Erdoğan Ç. tarafından alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını belirledi. Olayın ardından Erdoğan Ç.’nin, genç kızı Yaşar Uçar Caddesi’nde bir yere bıraktığı tespit edildi. Daha sonra genç kızın kendisini, Akçaalan Mahallesi’ndeki bir inşaattan boşluğa bıraktığı üzerinde duruldu.

Gözaltına alınan Erdoğan Ç. işlemlerinin ardından ‘cinsel istismar’ ve ‘küçük yaşta kız çocuğunu alıkoymak’ suçlamasıyla tutuklandı.



