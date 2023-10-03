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İşte o terörist

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TC İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK/KCK üyesi Hasan Oğuz olduğu ortaya çıktı

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İşte o terörist
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TC İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin, terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunun belirlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından önceki gün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.” ifadesine yer verildi.
 
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