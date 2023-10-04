İşte miniklerin kahvaltısı: 3 zeytin, iki parça peynir

Gaziantep’te bir anaokulunda miniklere dağıtılan iki parça peynir, üç zeytin ve bir parça ekmeklik menü tepki çekti



Uğur Kalkan şunları söyledi:

“Gaziantep’te TÜGVA’ya masraflar dahil 135 okul tahsis edenlerin, çocuklarımıza lâyık gördüğü menü bu. Ne kadar pembe tablo çizseniz de gerçek maalesef bu.

Öğretmen kendisi de aslında bu menünün yetersiz olduğunu biliyor ve biraz da utana utana velilerden bu menü ile çocuğunuzun doymayacağını düşünüyorsanız, tost yapıp beslenme çantasına koyabilirsiniz mesajı paylaşıyor.

Baktığınız zaman Gaziantep'te devam eden ihaleler oluyor, projeler oluyor. Bu projelerin, ihalelerin miktar büyüklüğü ile yetkililer çoğu zaman övünüyor. Ama bir yandan da baktığınız zaman Gaziantep'te bir anaokulunda çocuklara reva görülen menü maalesef bu.”

WhatsApp grubunda öğrenci velilerine gönderilen paylaşımlarda öğretmen şöyle diyor:

“Sayın velilerimiz iyi günler. Bugünden itibaren şirket tarafından okulumuza da yemek verilmeye başlanıyor. Bugünkü menü fotoğrafta gördüğünüz şekilde olacaktır.

Bu menüye ek olarak atıştırma saati için evden kabuksuz ceviz veya fıstık koyalım. Bu menüyle çocuğunuzun doymayacağını düşünüyorsanız, tost yapıp beslenme kutusuna koyabilirsiniz.”

TC Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı olarak Gaziantep Şahinbey ilçesindeki bir anaokulu menüsü, öğrenci velileri ve öğretmenlerin dahil olduğu bir WhatsApp grubunda paylaşıldı. Şahinbey Belediyesi CHP'li eski meclis üyesi Uğur Kalkan da bir parça ekmek, bir krem peynir, bir parça yağlı peynir ile 3 zeytin bulunan bu menünün fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.Uğur Kalkan şunları söyledi:“Gaziantep’te TÜGVA’ya masraflar dahil 135 okul tahsis edenlerin, çocuklarımıza lâyık gördüğü menü bu. Ne kadar pembe tablo çizseniz de gerçek maalesef bu.Öğretmen kendisi de aslında bu menünün yetersiz olduğunu biliyor ve biraz da utana utana velilerden bu menü ile çocuğunuzun doymayacağını düşünüyorsanız, tost yapıp beslenme çantasına koyabilirsiniz mesajı paylaşıyor.Baktığınız zaman Gaziantep'te devam eden ihaleler oluyor, projeler oluyor. Bu projelerin, ihalelerin miktar büyüklüğü ile yetkililer çoğu zaman övünüyor. Ama bir yandan da baktığınız zaman Gaziantep'te bir anaokulunda çocuklara reva görülen menü maalesef bu.”WhatsApp grubunda öğrenci velilerine gönderilen paylaşımlarda öğretmen şöyle diyor:“Sayın velilerimiz iyi günler. Bugünden itibaren şirket tarafından okulumuza da yemek verilmeye başlanıyor. Bugünkü menü fotoğrafta gördüğünüz şekilde olacaktır.Bu menüye ek olarak atıştırma saati için evden kabuksuz ceviz veya fıstık koyalım. Bu menüyle çocuğunuzun doymayacağını düşünüyorsanız, tost yapıp beslenme kutusuna koyabilirsiniz.”