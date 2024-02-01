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İşte kilise saldırısının zanlıları

Sarıyer'deki kilise saldırısını gerçekleştiren iki zanlının teşhis edilmemek için saç ve sakallarını kestiği anlaşıldı. Saldırganlardan birisi, yanında traş makinası taşıyordu ve olaydan hemen sonra sakalını kesti. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, iki zanlının fotoğraflarını da paylaştı

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İşte kilise saldırısının zanlıları
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İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya yönelik soruşturmadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.
Son olarak gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet  Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların  kıyafetlerini Sarıyer'de Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu.
Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Başakşehir Güvercintepe'de saklandıkları adrese minibüsle giden 2 saldırgandan Rus uyruklu D.T.'nin tanınmamak için yanında taşıdığı tıraş makinesiyle sakalını kestiği fakat bu sakalları çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde, Pazar ayini sırasında iki kişi saldırıda bulunmuş ve bir Türk vatandaşı yaşamını yitirmişti.
Saldırıdan 10 saat sonra Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısı yakalandı. Saldırganların Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. olduğu açıklandı ve olayın DAEŞ bağlantılı olabileceği belirtildi.
Olayda kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu.
Saldırganlardan alınan bilgiler sonrası, Sarıyer Kemerburgaz yolu üzerinde arama yapıldı ve cinayette kullanılan silaha ait parçalar bulundu. Saldırıda, 7,65 çapında, kuru sıkadan çevrilen tabancaların kullanıldığı belirlenmişti.
 
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