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İşte 13 vatandaşı şehit eden terörist

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TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mecliste düzenlenen özel oturumda, Gara'da 13 vatandaşı şehit eden PKK'lı teröristin kimliğini açıkladı.

İşte 13 vatandaşı şehit eden terörist
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Bakan Akar sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.
Bakan Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.
 
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