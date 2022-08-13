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İstanbul’un göbeğinde kadın cinayeti

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Kadıköy’de kafede Mihriban Arduç'u öldüren saldırgan Hakan Asilkan (63) yakalandı. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı

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İstanbul’un göbeğinde kadın cinayeti

 

 İstanbul Kadıköy'de bir kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 2

Olay saat 00.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi.


Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 3

63 yaşındaki Mihriban Arduç, kafeye gelen aynı yaştaki Hakan Asilkan tarafından silahla vuruldu.


Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 4

Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 5

Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 6

Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.


Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 7

Şüpheli Hakan Asilkan’ın ise kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı anlar tespit edildi.

Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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