İstanbul’da ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.
Bu kapsamda, tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.
Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.
Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5,25 liradan 7 liraya çıkarıldı.
Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ
Okul servisi ücretlerine ise yılın ikinci döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 19,95 zam yapıldı. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı.
Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 352,15 liradan 422,41 liraya yükseltildi.
Okul servisi ücretlerine yapılan zam eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren, diğer zamlı ücretler ise 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.
Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:
• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL
• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL
• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL
• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL
• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL
• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL
• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL
• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL
• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL
• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL
• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL
• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL.
• Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL'den 21,91 TL,
• Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL,
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