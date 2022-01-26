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İstanbul’da kar esareti

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İstanbul'da Pazartesi öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda mahsur kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul’da kar esareti

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı.
Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt’a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi. 
Kar yağışı nedeniyle Basınekspres yolu da kar altında kaldı. Çok sayıda sürücü araçlarını yol kenarına bırakıp evine yaya gitti.
Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan TIR'lar iş makineleriyle çekildi.
Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.
Kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarına da neden oldu. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde kar yağışının ardından bölgede görev yapan kar küreme aracı, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarparak durabildi.
Kent genelinde ara sokaklar ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Otobüs seferlerinin iptal olması nedeniyle toplu taşıma araçlarına ulaşamayanlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.
 
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