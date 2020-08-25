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İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü

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İstanbul'da seyir halinde ve içi yolcu dolu olan metrobüs, alev aldı. Alev topuna dönen araçtaki yolcular büyük panik yaşadı

İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü

 

İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü. İncirli durağından hareket eden ve Merter durağına istikamet eden içi yolcu dolu metrobüs saat 11.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü alev aldı.

(FOTO: DHA)

İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen araca müdahalesiyle yangın söndürüldü. D-100 Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı, araçlar yan yola yönlendirildi. Yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Bazı yolcular korkudan gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yangın çevresinden uzaklaştırıldı. Saat 12.00 itibariyle metrobüs seferleri normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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