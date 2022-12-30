İstanbul’da doğalgaz fiyatlarına indirim

İstanbul’da bulunan 5,5 milyon doğalgaz konut abonesinin faturasında indirim olacak. İstanbul’da doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak’tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.
Söz konusu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.
İNDİRİMİN KAYNAĞI NE?
İndirimin kaynağının İGDAŞ'in sistem kullanım bedellerinde yaptığı indirimden kaynaklandığı öğrenildi.
Doğalgaz parakende satış fiyatı, sistem kullanım bedeli ve birim gaz alım fiyatı bileşenleri ile oluşuyor.
Birim gaz alım fiyatı, toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladığı toptan satış fiyatından oluşuyor.
Yasa gereği toptan satış fiyatları, taraflar arasında serbest bir şekilde belirleniyor. Bu fiyata EPDK veya başka bir kurum müdahale edemiyor.
2022'DE KOUTTA DĞALGAZ YÜZDE 164 ZAMLANMIŞTI
Doğalgaza 2022 yılında tüm abone türlerinde toplam dört defa zam yapılmıştı. 1 Ocak 2022 tarihinde doğalgaz konut tarifesi yüzde 25, doğalgaz sanayi tarifesi yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Nisan 2022'de konut tarifesi yüzde 35, sanayi tarifesi ise tekrar yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Haziran 2022'de konut tarifesine yüzde 30, sanayi tarifesine ise yüzde 10 oranında zam yapıldı.
Son olarak 1 Eylül 2022 tarihinde konutlarda yüzde 20,4; saniyede ise yüzde 50,8 oranında zam yapıldı. Doğalgaza yıl içinde yapılan dört zamla konut tarifesi yüzde 164 oranında arttı. 2022 yılı içinde yapılan zamlarla sanayi doğalgaz tarifesi ise yüzde 273 oranında artış gösterdi.
Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yapılan yüzde 49,5 oranındaki zamla 2022 yılında yapılan zam yüzde 261'e çıkmış oldu.
ELEKTRİĞE 3 KEZ ZAM YAPILDI
Elektrikte ise konut tarifesine yıl içinde üç defa; sanayi tarifesine ise dört defa zam yapıldı. Konut tarifesine 1 Ocak 2022 tarihinde yapılan zamla birlikte düşük kademe yüzde 52, yüksek kademe yüzde 100 oranında zamlanırken; sanayi tarifesine ise yüzde 100 oranında zam yapıldı.
1 Nisan 2022 tarihinde sanayi tarifesine yüzde 20 oranında bir zam daha yapıldı. 1 Haziran 2022 tarihinde konut tarifesine yüzde 15, sanayi tarifesine yüzde 25 oranında zam yapıldı.
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