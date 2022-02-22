İstanbul’da 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Falyalı cinayetinde İstanbul'da gözaltında bulunan 8 zanlı adliyeye sevk edildi



İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan isminin baş harfleri C. B. ve M. S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

