banner762
İşte yeni kabine
İşte yeni kabine
14 0
Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti
Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti
60 0
 
33 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
28 0
Polisten ülke genelinde etkili denetimler
Polisten ülke genelinde etkili denetimler
20 0
Çevre yolunda feci kaza
Çevre yolunda feci kaza
236 0
Osman Kasap yıllara meydan okuyor
Osman Kasap yıllara meydan okuyor
266 0
banner797

İstanbul’da 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

banner476

Falyalı cinayetinde İstanbul'da gözaltında bulunan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

banner714
İstanbul’da 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
 
İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan isminin baş harfleri C. B. ve M. S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, adliyeye sevk edildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.