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İstanbul’da 35 bin binanın 15 bini riskli çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte 35 bin binada yapılan incelemenin sonuçlarını açıkladı. İmamoğlu, İstanbul’da incelenen 35 bin binadan 15 bininin yüksek riskli olduğunu vurguladı

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İstanbul’da 35 bin binanın 15 bini riskli çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul projesini tanıttı.
İstanbul’da başlatılan Hızlı Tarama Projesi ile 35 bin binanın mercek altına alındığını söyleyen İmamoğlu, “Yaptığımız hızlı tarama tespitlerimiz sonrası 15 bin binamızda ‘D’ ve ‘E’ sınıfı riski yüksek kategoride yer alan binalar olduğunu tespit ettik. Yeni dönemde hızlı tarama tespitine ilçe belediyelerimizi de etkili bir şekilde katarak tüm İstanbul için bu süreci tamamlayacağız. İstanbul'un röntgenini çekmek zorundayız.” dedi.
1.3 milyon konutun risk altında olduğunu söylen İmamoğlu, şöyle devam etti:
Deprem konusunda en hayati mesele niteliksiz konut sorununun dönüşümüdür. İstanbul’da 1.3 milyon konuta denk gelen yaklaşık 200 bin yapının 7 ve üzeri şiddetindeki depremlerde ağır hasar göreceğini veya kullanılmaz hale geleceğini hesaplıyoruz. Bu, ne yazık ki kötü bir manzara. Peki 200 bin niteliksiz konut stoku neden hızla dönüşmüyor? Bunun temel sebebi özellikle son 3-4 yıldır yaşadığımız ağır ekonomik koşullar. O bakımdan İstanbul Yenileniyor ve diğer kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 5 bin 925 konutu sahiplerine teslim ettik. Mart ayına kadar bu rakam 7 bin 375 konut olacak.”
 
 
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