İstanbul Üniversitesi, müsilajı deniz bakterisiyle temizlemeyi başardı

Bu bakteriler, denizde herhangi bir zarara yol açar mı gibi bir endişe taşımıyoruz. Bu bakteriler, ortamdaki hastalık yapıcı bakterileri kısıtlayan, besin organik maddeyi parçalayan, müsilajın olmadığı normal zamanlarda denize düşen yaprak, denizdeki ölü organizma ve atıkları parçalayarak deniz ekosistem döngüsüne katkı sağlayan bakterilerdir.

Bu nedenle bu bakterilerin ortamda var olması müsilaj nedeniyle yaşanan bu organik birikim ile ekosistem kırılmasının sağlıklı flora ile takviye edilmesi demektir. Biz de bu florayı sağlıklı hale getirerek ekosistemin sağlığına tekrar kavuşmasını hızlandırmayı amaçladık.

Ayrıca süreçte deniz suyu ve müsilajdan alınan örnekler de fizikokimyasal ve bakteriyolojik analizler ve İÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Kimyasal Oşinografi Laboratuvarı'nda yapılan müsilajin bakteriyel parçalanmasına yönelik analizlerle takip edilecek.

Prof. Dr. Gülçen Altuğ, çalışma sonuçlarının ayrıntılı raporunu Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarına sunacaklarını sözlerine ekledi.