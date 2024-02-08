İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.
Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.
Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.
UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:
|ÜLKELER
|NÜFUSU (Milyon)
|Tunus
|12,5
|Bolivya
|12,4
|Belçika
|11,7
|Dominik Cumhuriyeti
|11,3
|Ürdün
|11,3
|Küba
|11,2
|Güney Sudan
|11,1
|İsveç
|10,6
|Çekya
|10,5
|Azerbaycan
|10,4
|Yunanistan
|10,3
|Macaristan
|10,2
|Portekiz
|10,2
|Birleşik Arap Emirlikleri
|9,5
|İsrail
|9,2
|Avusturya
|9,0
|İsviçre
|8,8