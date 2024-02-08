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İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, 15 milyon 655 bin 924 nüfusuyla, 131 ülkeyi geride bıraktı.

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İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.
Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.
Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.
Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.
UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:
 
ÜLKELER NÜFUSU (Milyon)
Tunus 12,5
Bolivya 12,4
Belçika 11,7
Dominik Cumhuriyeti 11,3
Ürdün 11,3
Küba 11,2
Güney Sudan 11,1
İsveç 10,6
Çekya 10,5
Azerbaycan 10,4
Yunanistan 10,3
Macaristan 10,2
Portekiz 10,2
Birleşik Arap Emirlikleri 9,5
İsrail 9,2
Avusturya 9,0
İsviçre 8,8
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