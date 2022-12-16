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İstanbul Levent'te AVM yangını

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İstanbul, Levent'te bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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İstanbul Levent'te AVM yangını
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 Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinin çatısı yanıyor. 

Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İstanbul Levent'te AVM yangını - 1

Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi. Olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

 nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

İstanbul Levent'te AVM yangını - 2

''ALEVLERİN ŞİDDETİNİ AZALTTIK''

 Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

12.45'te gelen ihbar üzerine ekiplerin müdahalesine başladığını belirten Albayrak, ''Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Çatıda başlayan bir yangın ancak diğer katlara sirayet etmesini beklemiyoruz. Büyük ölçüde alevlerin şiddetini azalttık. Tam anlamıyla kontrol altında diyemeyiz'' dedi. 

''İçeride kimse yok, herkes tahliye edildi'' bilgisini veren Albayrak, dumandan kaynaklı birkaç vatandaşın etkilendiği ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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