İstanbul için zaman daralıyor

Uzmanlar, son depremlerin ardından İstanbul için zamanın daraldığını belirtti. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen depremin Marmara'daki fay hattı ile bir ilgisinin olmadığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un 7.0'ın üzerinde bir depremle sınanacağını aktardı.

Uzmanlar, beklenen İstanbul depremi için zamanın daraldığını belirtti.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Zonguldak Ereğli açıklarında önceki gün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, Marmara'daki fay hattı ile ilgisi olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Görür, "Sonraki depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu bölgelerinde olacağını düşünüyorum. İstanbul'da değişen bir şey yok. İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor" dedi.

DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 62

"İstanbul bir sismik boşluktur, muhakkak 7.0 üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu Fayı enerjisini boşaltacaktır" diyen Görür, Marmara Denizi'nde 99'dan itibaren 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığının yüzde 62 olduğunu söyledi.



"ZONGULDAK DEPREMİ AYRI FAY SİSTEMİNDE"



Karadeniz'de olan depremin ayrı bir fay sistemi içerisinde oluştuğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Zonguldak Ereğli açıklarında. Orada kuzeye yönelimli bindirme fayları var. O fayların üzerinde olan küçük bir deprem. İstanbul'da hissedildi ama Kuzey Anadolu Fay kuşağı ile doğrudan ilişkisi yoktur" dedi.

Zonguldak'taki depremin İstanbul'da beklenen depremi tetiklemesinin uzak bir ihtimal olduğunu söyleyen Görür, "Faylar hareketlendi mi gibi düşüncelere girmek doğru olmaz. Bu faylar aktif faylar, üzerlerinde belirli hareketler oluşuyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Görür, Doğu Anadolu Fayının 20'nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini belirterek "Kuzey Anadolu Fayı o yüzyılda, bir dizi 7.0 ve 7'ye yakın depremler üretti. Kuzey Anadolu Fayı böyle aktifken Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu tür bir aktivite görülmedi. Elazığ Depremi olduğu zaman Elazığ'ın güneybatı yönüne doğru depremin enerji transfer etmesi söz konusu. Doğrultu atımlı faylar, herhangi bir yerde deprem ürettiği zaman, her iki tarafına doğru da stres transfer etmiş olabilir. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bundan sonraki depremleri Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde olacağını düşünüyorum" dedi.