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İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar dudak uçuklattı

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İstanbul Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek fiyatları dudak uçuklattı. Pet şişe su 31 TL’ye, sandviç 110 TL’ye, pizza 540 TL'ye satılıyor

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İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar dudak uçuklattı

 
İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek içecek fiyatları bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı havalimanındaki yiyecek içeceklerden bazılarının fiyatlarını paylaştı.
Yerli yolcunun yanına yaklaşamadığı yiyecek içecek fiyatlarına ilişkin yurtdışında yaşayan yolcular bile fiyatların yüksek olduğu değerlendirmesini yaptı.
MARKET FİYATININ 8.4 KATI
Paylaşılan bir fotoğrafta markette 7.5 TL'ye satılan kutu meşrubatın 63 TL'ye satıldığı görüldü.
Yarım litre pet su yaklaşık 25 TL olan benzinden 6 lira fazla fiyatla 31 TL'ye satılıyor. 
Bir restoranda büyük boy pizzanın 530 TL, sandviçin 110 TL'ye satılması tepki çekti. İşletmeciler Euro bazlı kiralardan dolayı fiyatların bu denli arttığını söylüyor.
 
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