İstanbul'da yaşamanın maliyeti 66 bin 550 TL!

İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay yayımlanan “Yaşam Maliyeti Raporu”nun temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı.

Bir önceki aya göre ise yüzde 4.76 oranında artış yaşandı ve İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 66 bin 550 TL olarak hesaplandı.

Temel tüketim maddeleri içinde en dikkat çeken fiyat artışı yüzde 112.87 ile zeytinyağında yaşandı.

Geçen yılın temmuz ayına göre beyaz peynir fiyatı yüzde 89.61, erkek tişörtü yüzde 77.90, kadın elbisesi yüzde 52.07, tuvalet kağıdı yüzde 106.23, bebek bezi yüzde 77.95, yumurta yüzde 34.45 oranında arttı.

