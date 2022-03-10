banner762
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
13 0
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
7 0
 
32 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
77 0
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
16 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
187 0
banner797
banner794

İstanbul'da Turuncu alarm

banner476

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili oluyor

banner714
İstanbul'da Turuncu alarm

'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda birçok ilçede etkili oluyor.


İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 2

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.


İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 3

KAMYON VE TIR'LARA İSTANBUL'A GİRİŞ YASAĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 4

Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.


İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 5
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 6
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.