İstanbul'da mahalleliyi korkutan olay: Eşini gömerek dua etti

Esenler'de bir kadının eşini toprağa yarı vaziyette gömerek dua ettiğini görenler paniğe kapıldı. Polis, ihbar üzerine olay yerine gelerek durumu araştırmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, adamı elektrik çarptı, eşi de elektrik çıksın diye toprağa gömdü

İstanbul Esenler'de bir kadın, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşini inşaat alanında toprağa gömüp, dua etti.

Bu ilginç ve tedirgin edici anları gören inşaat bekçisi, polise haber verdi. Ekiplere durumu anlatan kadın, eşiyle inşaattan ayrıldı.

15 Temmuz Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi.

Kadın burada bir anda kocasını toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı.

Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi.



Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi.

Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.



Bunun üzerine polisler ayrıldı. Şahin çifti de evlerine döndü.

İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi.