İstanbul'da Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Atilla Peker'in iddiaları sonrası Gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in iddiaları sonrası Gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili, KKTC'den bilgi ve belge isteneceği bildirildi.

Atilla Peker Kutlu Adalı ile ilgili, "1996 yılının mart ya da nisan ayıydı. Kardeşim Sedat Peker'in çağrısı üzerine otele gittim. Orada Korkut Eken de bulunuyordu. Kıbrıs'ta, Türk tarafını Yunanlılara satmak isteyen PKK'lılar olduğunu, bunların asker ve polislerimizi şehit edenler olduğunu söyledi. Ben o dönemde 27-28 yaşındayım. Her gencin gösterdiği refleksi gösterip Korkut Bey'le Kıbrıs'a gittim. Şükürler olsun ki Kutlu Adalı'nın ölümü benim elimden olmadı. Korkut ağabeyle birlikte Kıbrıs'a gidip bir otele yerleştik. Albay Galip Mendi'nin görev yaptığı Sivil Savunma Dairesi'ne gittik. Orada Yarbay Enver Topuz da bulunuyordu. Onların Kutlu Adalı suikastıyla ilgilerinin olup olmadığını bilmiyorum. O görüşme sırasında da Kutlu Adalı adı geçmedi. Ben bu şahsın o zaman PKK'lı terörist olduğunu sanıyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Peker de Youtube'de yayınladığı videoda, ağabeyi Atilla Peker'i Adalı için KKTC'ye yolladığını söylemişti.

Kutlu Adalı kimdir?

3 Ocak 1935'te Lefkoşa'da doğan Kutlu Adalı, ailesiyle 1938'de Antalya'ya göç etti. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. 1954 yılında Kıbrıs'a döndü. 1950'lerden itibaren Kıbrıs'ta yazıları yayımlanmaya başladı. 1959'da Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu tarafından yayımlanan Nacak gazetesinde yazı işleri müdürü olarak gazetecilik mesleğine girdi. Yine 1959 yılında Beşparmak Yayınevi'ni kurdu. Beşparmak adında kültür dergisini çıkardı. Söz, Ortam, Kıbrıs Postası ve Yenidüzen gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Kutlu Adalı, 1961'den 1972 yılına kadar Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın özel sekreterliğini yaptı. Bu görevden ayrıldıktan sonra Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda çalışmaya başladı. 1974 yılında Nüfus Kayıt Dairesi'nin kimlik kartları bölüm başkanlığı görevine getirildi. 1979'da KKTC Turizm Bürosu danışmanlığına tayin edildi. 1987 yılında bu görevden emekliye ayrıldı.

16 Mart 1996'da Gazimağusa’da tarihî bir eser olan St. Barnabas Manastırı'na yapılan ve aydınlatılamayan soygun sonrası haber ve yazılarının ardından tehdit edildiğini açıklayan Adalı, 6 Temmuz 1996 gecesi evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.