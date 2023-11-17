İstanbul'da KKTC kutlaması

KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı. Beşiktaş'ta bir otelde yapılan törene çok sayıda davetli katıldı.

Tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Valisi Gül, KKTC'nin Türk dünyasının göz bebeği olduğunu ifade ederek, KKTC'ye giden yolun, 100. yılı kutlanan Türkiye Cumhuriyeti ile başladığını söyledi.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ise Cumhuriyet'in anlam ve önemini bildikleri için 40. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

