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İstanbul'da ikinci turda 1,4 milyon kişi sandığa gitmedi

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin İstanbul'da kesin olmayan sonuçları belli oldu. İki seçim arasındaki iki haftalık sürede seçmen sayısı 8 bin 18 arttı. İkinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişinin sandığa gitmediği ve ilk tura göre seçime katılımın düştüğü görüldü

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İstanbul'da ikinci turda 1,4 milyon kişi sandığa gitmedi
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İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar açıklandı.
Tutanaklara göre Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 375 bin 616 seçmen yer aldı.
Bu seçmenlerden 9 milyon 984 bin 159'u oy kullandı. Bu rakamlara göre, ikinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmedi. İkinci turda, itiraz edilen 8 bin 790 oy ile birlikte toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli sayılırken; 94 bin 307 oy geçersiz sayıldı.
İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu toplam 5 milyon 121 bin 194, Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı. İlk turla kıyaslandığında ise Kılıçdaroğlu 192 bin 786, Erdoğan ise 29 bin 662 fazla oy almış oldu.
İstanbul'da en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Esenyurt'ta 643 bin 878 seçmenden, 547 bin 606'sı oy kullandı. Esenyurt'ta Kılıçdaroğlu 2 milyon 932 bin 89 oy, Erdoğan ise 2 milyon 494 bin 9 oy aldı.
14 Mayıs 2023'te yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullanmış ve 1 milyon 76 bin 295 kişinin sandığa gitmediği hesaplanmıştı. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tura kıyaslandığında kayıtlı seçmen sayısının iki haftalık süre içinde 8 bin 18 çıktığı görüldü.
 
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