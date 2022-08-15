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İstanbul'da gök delindi

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Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağış, şiddetini giderek artırdı. Sağanağın etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar da yolda kaldı. Gök gürültülü yağışın megakentte, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor

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İstanbul'da gök delindi

İstanbul'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

 


İstanbul'da gök delindi - 12

Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.


İstanbul'da gök delindi - 3

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı yerlerde tahliye çalışmaları yapıyor.


İstanbul'da gök delindi - 4

Bazı vatandaşlarsa şiddetli yağışa yolda yakalandı.


İstanbul'da gök delindi - 5

ULAŞIMDA AKSAMA

Yağışın etkisiyle toplu taşıma seferlerinde de aksama yaşanıyor.

Önlem amaçlı bazı durakların kapatıldığını duyuran Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında trenlerin düşük hızla ilerlediğini belirtti. 


İstanbul'da gök delindi - 6

YAĞIŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbul'u etkisi altına alan ''gök delindi'' derecesinde yağan yağmur ne zamana kadar devam edecek?


İstanbul'da gök delindi - 7

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artıracak.


İstanbul'da gök delindi - 8

Öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.


İstanbul'da gök delindi - 9

HAVA ULAŞIMINA YAĞMUR ENGELİ

Öte yandan şiddetli yağmur nedeniyle Tel Aviv-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı.

Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş için sıra bekleyen çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kaldı.


İstanbul'da gök delindi - 10

İşte İstanbul'un sağanak mücadelesinden fotoğraflar...


İstanbul'da gök delindi - 1
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