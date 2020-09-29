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İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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İstanbul için sabah saatlerinde yapılan "sarı kod"lu uyarıdan sonra beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı. Pek çok ilçede etkili olan dolu yağışıyla birlikte ortalık beyaza büründü. İstanbul Valiliği sağanak yağışın 14'e kadar süreceğini duyurdu

İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İstanbul'da Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Avrupa yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu. Kimi ilçelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. İstanbul Valiliği de kentte sağanak yağışın saat 14'e kadar etkili olacağını duyurdu.

DOLU VE SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, İstanbul'un güneybatısını vurması beklenen süper hücrelerin özellikle kıyı kesimlere şiddetli fırtına, kuvvetli yağış ve dolu bırakması bekleniyordu. Daha önce uyarılan Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevrelerinde ve Anadolu yakasının kimi bölgelerinde 12.30 itibariyle şiddetli yağmur ve dolu yağışı başladı.

Son Dakika! İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu başladı, Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı geldi

VALİLİK SAAT VERDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde "İstanbul genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Son Dakika! İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu başladı, Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı geldi

11 KENT UYARILDI

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

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