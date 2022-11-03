İstanbul'da 'cephanelik' baskını

İstanbul ekipleri, bir evdeki 'cephanelik' bilgisinin ardından harekete geçti. 'Suikast' silahı, el bombası gibi çok sayıda mühimmatın ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, suç dosyası da kabarık çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve düzenlenen baskında çok sayıda silah ve el bombası bulundu.

Ekipler, bir evde silah ve mühimmat bilgisinin ardından harekete geçti.

Ekipler, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki daireye baskın düzenledi.

SUİKAST SİLAHI, EL BOMBASI...

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda Şivan B, Deniz A, Yunus Emre O, ve Muhammet Ali B, gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.