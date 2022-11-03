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İstanbul'da 'cephanelik' baskını

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İstanbul ekipleri, bir evdeki 'cephanelik' bilgisinin ardından harekete geçti. 'Suikast' silahı, el bombası gibi çok sayıda mühimmatın ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, suç dosyası da kabarık çıktı

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İstanbul'da 'cephanelik' baskını

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve düzenlenen baskında çok sayıda silah ve el bombası bulundu.


İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 2

Ekipler, bir evde silah ve mühimmat bilgisinin ardından harekete geçti.


İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 3

Ekipler, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki daireye baskın düzenledi.


İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 4

SUİKAST SİLAHI, EL BOMBASI...

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.


İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 5

Operasyonda Şivan B, Deniz A, Yunus Emre O, ve Muhammet Ali B, gözaltına alındı.


İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 6

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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