İstanbul beyaza büründü

Meteoroloji tarafından yayımlanan son uyarıya göre Ankara'da çarşamba gününe kadar etkili olacak kuvvetli kar yağışı başlıyor. Salı gününe Ankara'da kar yağışının 8-20 cm bulması bekleniyor. Pazartesi ve salı günü zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ortalama sıfır derecede seyrediyor. Perşembe günü parçalı bulutlu hava cuma günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Pazartesi günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bursa'da soğuk hava etkisini gösterecek. Antalya'da sağanak yağış İzmir'de ise bulutlu bir hava etkili olacak. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 18 dereceyi bulacak.

İstanbul'da dün gece başlayan kar aralıksız devam ediyor.Bazı yüksek ilçelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.İstanbul'da gün boyu kuvvetli rüzgar ve kar yağışı etkili oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.