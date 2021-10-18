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İstanbul Barosu seçimlerinde Mehmet Durakoğlu yeniden başkan seçildi

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51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkı bulunan İstanbul Barosu'nda yapılan seçimi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı mevcut başkan Mehmet Durakoğlu 8 bin 479 oyla kazandı.

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İstanbul Barosu seçimlerinde Mehmet Durakoğlu yeniden başkan seçildi
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İSTANBUL - İstanbul Barosu'nun yeni yönetimini belirlemek için bugün seçim yapıldı. Seçimi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu kazandı. 

7 adayın yarıştığı seçim için 131 sandık kuruldu. Her bir sandık için 400 oy pusulası dağıtılırken, sandıklarda oy kullanma sayısı 100 ile 270 arasında değişti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

İstanbul Barosu seçimi için 51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor.  

 

KİMLER YARIŞTI?

İstanbul Barosu başkanlığına adaylığını koyan isimler ise şöyle:

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