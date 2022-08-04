İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yaşlı bakımevinin çatısındaki yangın hızla yayıldı. 100'dan fazla yaşlı ve hasta görevlilerce tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken; çalışmaları incelemek için bölgeye giden İBB Başkanı İmamoğlu, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi

Hastanenin yaşlı bakımevi kısmında çıkan yangında alevler hızla yayılarak çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahaleden önce bakımevinde bulunan çok sayıda yaşlının tahliyesi için seferberlik başladı.

Görevliler, bazı yaşlıları tekerlekli sandalyede bazılarını ise kucaklarına alarak dumanların sardığı binadan çıkarmaya çalıştı.



NTV canlı yayınına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaklaşık 100 yaşlının tamamının tahliye edildiğini söyledi.

Hastane Başhekimi ise olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisini verdi.

80'e yakın hasta başka hastanelere sevk edilirken itfaiye ekipler, yangını kontrol altına aldı.

