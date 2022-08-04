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İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

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İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yaşlı bakımevinin çatısındaki yangın hızla yayıldı. 100'dan fazla yaşlı ve hasta görevlilerce tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken; çalışmaları incelemek için bölgeye giden İBB Başkanı İmamoğlu, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi

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İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

Hastanenin yaşlı bakımevi kısmında çıkan yangında alevler hızla yayılarak çatıyı sardı.


İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Olay yerinden ilk kareler - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Olay yerinden ilk kareler - 4

Yangına müdahaleden önce bakımevinde bulunan çok sayıda yaşlının tahliyesi için seferberlik başladı.


İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Olay yerinden ilk kareler - 5

Görevliler, bazı yaşlıları tekerlekli sandalyede bazılarını ise kucaklarına alarak dumanların sardığı binadan çıkarmaya çalıştı.
 


İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Olay yerinden ilk kareler - 6

NTV canlı yayınına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaklaşık 100 yaşlının tamamının tahliye edildiğini söyledi.


İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Olay yerinden ilk kareler - 7

Hastane Başhekimi ise olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisini verdi.


İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Olay yerinden ilk kareler - 8

80'e yakın hasta başka hastanelere sevk edilirken itfaiye ekipler, yangını kontrol altına aldı.


İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Olay yerinden ilk kareler - 9

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