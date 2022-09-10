İstanbul Avcılar'da, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 99 kişinin yaralandığı bildirildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. İmamoğlu, kaza sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazada 99 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla, çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.



İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

ÜST GEÇİTLERDE VE DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle güzergah boyunca uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan kilometrelerce yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ve diğer metrobüs duraklarına ulaşmaya çalıştı.



Kaza nedeniyle başka metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

YOLCULAR, BARİYERLERİN ALTINDAN D100 KARA YOLUNA GİRDİ



Metrobüslerden inerek yürüyen vatandaşların bazıları, bariyerlerin altından ve üstünden geçerek D100 (E5) kara yoluna girdi. Vatandaşların karşıya geçerken kaza tehlikesi yaşaması üzerine polis ekipleri, zaman zaman kara yolundaki araç trafiğini durdurarak yayaların geçişine yardımcı oldu.

OTOBÜS VE METRO DURAKLARINDA KALABALIKLAR OLUŞTU



Metrobüsleri kullanamayanlar, alternatif güzergahlara yönelince metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Bazı kişilerin yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıklarının oluşması dikkati çekti.



Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun birçok noktasında, trafik kilitlenme noktasına geldi. Bazı sürücüler, kontak kapattı, kimisi korna çalarak tepki gösterdi. Vatandaşlar da D-100 kara yolundan saatlerce yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

YOLDA KALAN VATANDAŞLAR İÇİN SEFERLER DÜZENLEDİ



Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Güngören ve Başakşehir belediyeleri, servis araçlarıyla yollarda mağdur olanları evlerine ulaştırdı.



Kazaya karışan metrobüslerin yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından çekilmesi üzerine metrobüs seferleri normale döndü.



- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi.



İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI



4 metrobüsün karıştığı kaza nedeniyle yolda mahsur kalan Fatih Akarsu, AA muhabirine, saat 19.00 gibi işten çıktığını belirterek uzun bir süredir yürüdüğünü ve Zeytinburnu'na ulaşmaya çalıştığını söyledi. Akarsu, kaza nedeniyle yollarda kalanların perişan olduğunu gördüğünü sözlerine ekledi.



Olayın görgü tanıklarından Nadir Akın Özyıldırım ise olay sırasında bir kafede oturduklarını anlatarak şöyle devam etti:



"Önce bir metrobüs kaydı ve bariyere girdi. Daha sonra karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya güm diye bir ses geldi. Bomba gibi bir sesti, direkt olay yerine koştum. İnsanlar kendilerini dışarıya attı. Bağıran, kendini dışarı atan, camı kıran mı dersin, ödümüz koptu. Sonra yardıma gittim, iki kişiyi çıkardım. Biri şoför diğeri de camdan atlamaya çalışan bir kişiydi. İkisini de çıkardım. Şoförü çıkarırken koluma da bir demir geldi, ben de yaralandım. Şoför şoktaydı, bacakları sıkışmıştı. Daha sonra insanlar inip, yolda yürümeye başlayınca trafik durdu."