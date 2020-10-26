İskendurun'da patlama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri ile takibe aldıkları 2 terörist arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında patlama meydana geldi. Hatay Valisi Doğan, can kaybı yaşanmayan olayda iki teröristten birinin kaçarken kendini imha ettiğini, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezii Fener Caddesi'nde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten birinin takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirildiği ve bu esnada bir patlama meydana geldiği, herhangi bir can kaybı bulunmadığı belirtildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da 2 teröristten birinin kendini patlattığını, diğerinin operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Vali Doğan, can kaybı yaşanmayan olayda, birkaç hafif yaralının olduğunu ifade etti.



Hatay Valisi, "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır" dedi.



OLAY YERİ YAKININDA TERK EDİLMİŞ ARAÇTA İNCELEME



Patlamanın meydana geldiği caddenin yakınlarında terk edilmiş bir cipi fark eden polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Teröristlerin kullandığı araç olduğu değerlendirilen cip, ekiplerce inceleniyor.Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri de sürüyor.