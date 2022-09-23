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İrem Derici'nin pozu ortalığı yıktı geçti

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde göğüslerine yaptırdığı dolgu hakkındaki bir soruyu "Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum" diye yanıtlamıştı. Son olarak bir teknede beyaz bikinisiyle poz veren Derici, hayranlarından tam not aldı

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İrem Derici'nin pozu ortalığı yıktı geçti

 
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan İrem Derici, Instagram'dan yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Derici, geçtiğimiz günlerde sarı elbisesiyle verdiği derin göğüs dekolteli pozun ardından yeni bir poz daha yayınladı. HAYRANLARI TAM NOT VERDİ Artık yavaş yavaş yaza veda eden Derici, tekne üstünde beyaz bikinisiyle çektiği pozu Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı. Derici'nin pozu, hayranlarından tam not aldı. "GÖĞÜSLERİMİ ÇOK SEVİYORUM"Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde göğüslerine yaptırdığı dolgu hakkındaki bir soruyu "Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum" diye yanıtlamıştı.


 
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