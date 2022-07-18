İnternetteki tehlike

Adana'da 'Ses bombası yapımı' videosu izleyen çocuk, karışımı hazırlarken gözünden yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde "ses bombası yapımı videosu izleyen çocuk, karışımı hazırlarken gözünden yaralandı.

M.E.Ç, sosyal medyada nasıl yapıldığının anlatıldığı videoyu izledikten sonra "ses bombası" hazırlamak istedi.



Çocuk, evde bulunan bir temizlik malzemesini de kullanarak videoda izlediği karışımı hazırladı.

KARIŞIM PATLADI



Karışımın patlaması sonucu iki gözünden yaralanan M.E.Ç, annesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



GÖRME KAYBI RİSKİ BULUNUYOR



İki gözünde görme kaybı riski bulunan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.



Bu yıl 6. sınıfa geçen öğrenci M.E.Ç, sosyal medyada karşısına çıkan videoyu merak ederek izlediğini söyledi.

''GÖRÜNCE MERAK EDİP YAPTIM''



Videodaki malzemeleri evde bulduğunu belirten M.E.Ç, "Sosyal medyada geziyordum, karşıma 'bomba yapımı' videosu çıktı. Ben de merak ettim, izledim. Malzemeleri evde buldum, yaptım. Şişe şişti şişti, attım, patladı. Bir an gözüme geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorum." dedi.



Çocuğun amcası Cem Ali Ç. de yeğeninin sosyal medyada gördüğü karışımı, evde ailesinden habersiz denediğini ifade etti.

Yeğeninin evde bulduğu malzemelerle bu karışımı yaptığını anlatan Cem Ali Ç, "Karıştırıyor ve bomba gibi patlıyor. Gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Şu anda hastanede, doktorlar çok net bir şey söylemeseler de ilerleyen süreçte göz kaybı yaşanabileceğine dair geri dönüşler yapıldı. Biz de toplumsal bilinç oluşturma adına bu konuyu kamuoyuna duyurmak istedik." ifadesini kullandı.

Cem Ali Ç, sorumluların ceza almasını istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:



"Bu videolar çok kolay şekilde paylaşılıyor. Maalesef çocukların da ulaşabildiği mecralarda paylaşılıyor. Herhangi bir uyarı yok. Bununla ilgili girişimlerimizi yapacağız. Savcılığa şikayette bulunacağız. Sorumluların yakalanmasını ve ceza almasını istiyoruz''



''ÖNLEM ALMAYI KOLAYLAŞTIRABİLİR''

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu ise sosyal medya ve internet kullanımının özellikle Covid-19 süreciyle tüm yaş gruplarında arttığına işaret etti.Sosyal medya ve internetin kontrol dışı olmasının yaşamda da sorunlara yol açabildiğini anlatan Tahiroğlu, bu durumdan en çok çocuklar ve ergenlerin etkilendiğine dikkati çekerek uyarıda bulundu.