İnternette 15 milyonluk vurgun

Adana'da hackledikleri e-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun yapan suç örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve bu kişilere de asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütten birinin 700 liraya matkap satın alan bir mağdura, üzerindeki tişörtü çıkarıp gönderdiği de öğrenildi

Adana ekipleri, düzenledikleri operasyonla 15 milyon liralık vurgun yapan e-ticaret dolandırıcılarını yakaladı.

Bir e-ticaret sitesi, liderliğini O.B. ile H.A’nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç tarafından hack'lendi.

Örgüt daha sonrasında site üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500’e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip 15 milyon lira dolandırdı.

VURGUNA 'KRİPTO' AKLAMA

Mağdurlardan alınan paraysa kripto para borsasında aklandı.

Adana ekipleri, suç örgütüne yönelik 21 Ekim’de şafak operasyonu düzenlenerek 114 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL’ye de el konuldu.

Adliyeye sevk edilen aralarında O.B, H.A. ve O.Ç’nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BANKA HESABI SAĞLAYAN 'FEDAİ'YE ASGARİ ÜCRET



Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı.

KARTAL, MUMCU, PABLO...



Ayrıca şüphelilerin, teknik takipte polise yakalanmamak için birbirlerine ‘kartal’, ‘mumcu’, ‘pablo’ ve ‘teko’ gibi kod isimleri taktığı, telefon görüşmelerinde bu şekilde seslendikleri bildirildi.

MATKAP SİPARİŞİNE TİŞÖRT GÖNDERİMİ



Örgütün e-ticaret sitesinde yayınladıkları ilanların sahte olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 700 liraya matkap ilanı verdiği, parayı aldıktan sonra ürünü göndermedikleri belirtildi.



Bir mağdurun mesaj göndermesi üzerine de şüphelilerden birinin üzerindeki tişörtü çıkarıp paketleyerek, kargoya verip gönderdiği ifade edildi.