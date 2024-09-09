İnsanlık utancı!

Diyarbakır’da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde çuval içerisinde bulundu

8 yaşındaki küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmuştu. Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.

21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde bulundu.

Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içerisinde bulunduğunu ve ilk bulgulara göre, çuvalın üzerinin şüphe uyandırmaması için taşlarla ve dallarla doğal bir görüntü verildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında Narin'in anne-babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye gözaltı talimatı verildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şöyle dedi:

"Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır.

Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

DAHA ÖNCE İZ BULAMADILAR

İki gün önce de bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bu derede arama çalışmaları yapmış herhangi bir iz bulamamışlardı.

ANNE-BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında Narin'in anne-babası ve kardeşinin de bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu.

Ancak ağabey serbest bırakıldı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi.” dedi.

AĞABEYİ NARİN'İ TEŞHİS ETTİ

Ağabeyi Narin’i teşhis ederken, otopsi işleminin de tamamlandığı bildirildi. Kan ve diğer örneklerin alınması ve ceset üzerindeki işlemlerin tamamlandığı öğrenildi. Narin’in nasıl ve ne şekilde öldürüldüğüne dair bulgular, herhangi bir cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığına dair tespitler de otopsi raporuyla açığa çıkarılacak.

Tavşantepe Köyündeki aile mezarlığında da hazırlıklar tamamlandı. Narin için köye getirilen iş makinesi ve kepçelerin yardımıyla köyde mezar yeri kazıldı. Köye giriş çıkışlar ise yasaklandı.