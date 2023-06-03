İnanılmaz olay: Hayatının birikimini çöpte buldu

Konya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Bir kişinin kaybettiği 300 bin TL ve altın, çöpte bulundu. Para ve altın dolu poşetin, atık olduğu düşünülerek çöpe atıldığı ortaya çıktı

Konya’da yaşayan 60 yaşındaki Mümine Göz’ün doğadan ot toplayıp, satarak biriktirdiği içerisinde 300 bin TL’lik para ve altın dolu çantası polis tarafından bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Göz, “Allah polisimizden razı olsun. Benim paramı bulup getirdiler. Helal para olduğu için bana geri geldi” dedi.Selçuklu ilçesinde yaşayan Mümine Göz, 25 Mayıs günü evinden çıkıp dolaşırken, içerisinde para ve altın bulunan çantasını trafonun üzerine bıraktı. Döndüğünde parasını yerinde bulamayan Göz, polise gidip müracaatta bulundu.Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından poşeti bir çiftin aldığını belirledi. Çiftin oturduğu Yukarı Pınarbaşı Mahallesine giden polis, Sadettin (58) ve Şükran Ekdi'nin (60) aldıkları poşeti çöp kutusuna attıklarını öğrendi.Çöp kutusunu arayan polis içerisinde 300 bin TL olan para ve altını buldu. Bulunan para ve altın Mümine Göz'e teslim edildi.Çok mutlu olan Mümine Göz, "Ot toplayarak bu parayı biriktirdim. Bulan polisimizden Allah razı olsun. Onlar hep dua ediyorum Helal paraydı ve para bana geri geldi” dedi. Mümine Göz'ün oğlunun kanser tedavisi gördüğü belirtildi.