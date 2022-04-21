İmamoğlu’nun hapsi isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yakın rakibine 13 bin oy fark attığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Strasbourg’da yaptığı konuşmayı eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa sesleniyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun, kendisine isim vermeden “ahmak” demesine çok sert tepki gösteren İmamoğlu da, 4 Kasım 2019'da Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusu’nda yaptığı açıklamada “31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019’da yapılan ve 13 bin oy farkla kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip mazbatasının geri alınmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, YSK başkan ve üyelerine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatının önceki celse reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatan mahkeme hakimi, sanık avukatının reddi hakim talebinin Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek, kesin olarak red kararı verildiğini tutanağa geçirdi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, İBB Başkanı Ekrem Imamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Reddi hakim talebine yönelik verilen kararlarda usule aykırılık olduğunu belirten Avukat Kemal Polat, “Bu da bizi bir an önce ön kabul ile karar verileceği konusunda iç dünyamızda yaşadığımız duyguları kuvvetlendirmiştir. Esasa ilişkin savunmalarımızı bilahare yazılı ve sözlü olarak mahkemeye sunacağız” dedi.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun avukatına mütalaaya karşı yazılı savunma dilekçe sunmak üzere bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

