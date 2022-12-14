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İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen İmamoğlu hakkında karar verildi.

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İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak
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 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü.

Bir önceki duruşma 11 Kasım’da görülmüş ve dava bugüne ertelenmişti.

4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu diğer duruşmalar gibi bugünkü duruşmaya da katılmadı.

SAVCI MÜTALAAYI TEKRAR ETTİ

Cumhuriyet Savcısı, geçen celse Ekrem İmamoğlu’nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı tekrar etti.

İmamoğlu’nun avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi.

Mahkeme, bundan önceki iki celsede de esas hakkında mütalaa verildiği, geçen zaman içinde savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin bulunduğunu belirtti.

Mahkeme avukatların mütalaaya karşı süre talebini reddetti.

Son savunmalar için duruşmaya saat TSİ 16.00'a kadar ara verildi. Duruşma saat TSİ 16.07’de yeniden başladı. Saat TSİ 17.30’da karar için yarım saatlik ara verildi.

Aranın ardından İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verildi.

 
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