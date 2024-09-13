İki yasak ilişki iddiası

Narin'i derenin altında gömen itiraçı Nevzat Bahtiyar, ahıra dikkat çekti. Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran'ın hem Narin’in annesi hem de amcasının eşi ile cinsel ilişkisi olduğunu iddia etti. Bahtiyar, Narin’in evlerinin ahırında cinsel ilişkiye şahit olduğu için öldürülmüş olabileceğini ima etti

Küçük Narin'in cesedini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı ve katil zanlısı amca Salim Güran'ın tutulduğu Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın iki yasak ilişkisinin cinayetle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Bahtiyar, Salim Güran'ın iki yengesiyle ilişki yaşadığını ve bu durumun Narin'in ölümüne yol açmış olabileceğini belirtti.

Cinayet dosyasının derinleştiği bu süreçte, amca Güran'ın üzerindeki suçlamalar artıyor.

Bahtiyar, “Salim Güran'ın Narin'i, kadınlardan birinin ilişkisini gördüğü için öldürmüş olabilir.” şeklinde açıklamada bulundu.

"YENGELERİYLE İLİŞKİSİ KONUŞULUYORDU"

İtirafçı, "Katil zanlısı amcanın Narin'in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişkisi olduğu mahallede konuşuluyordu." dedi.

İşte Narin'in kaybolduğu gün yaşananları anlatan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinden bazı detaylar:

Evimin önündeki ağaçları sularken Salim Güran, Narin'in babası Arif Güran'a ait evin bahçesinden bana seslendi. Onu aracımla takip ettim, evimden yaklaşık 50 metre uzaklıkta durdu. Bana aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeyi göstererek 'Ben Arif'in kızını öldürdüm' dedi.

Sağ işaret parmağı ile Eğertutmaz Deresi'nin bulunduğu bölgeyi göstererek 'Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Bana ve aileme zarar vereceği korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi.

"CİNSEL İLİŞKİYİ GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu.

Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi görmesi üzerine bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran Ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim.

"BABA ARİF ŞEHİR DIŞINDAYDI"

Narin'in babası Arif Güran'ın kardeşi Erhan Güran'ın oğlunun düğünü olacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran Ailesi'nin erkek bireylerinin büyük çoğunluğu düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıkmıştı. Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için mahallede kalmış olabileceğini düşünüyorum. Salim Güran'ın olay günü bana ilk seslendiği yer Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı.

AHIR BÖLGESİNİ İŞARET ETTİ

O yüzden belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kur'an kursundan dönen Narin'in patika yolu kullanıp evine gitmesi durumunda direkt karşısına çıkan ve ahır olarak kullanılan bu bölümde bir şeyler görmüş olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca cesedinin terlikleriyle birlikte Salim Güran tarafından yanıma getirilmesi de evinin dışında öldürüldüğünü göstermektedir.